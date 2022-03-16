Упорно тренировалась, чтобы показать хороший результат на Чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике
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Упорно тренировалась, чтобы показать хороший результат на Чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике. Об этом сказала в среду Trend юная азербайджанская спортсменка, участница соревнований Медина Демирова, представляющая клуб "Оджаг Спорт", передает Day.Az.

"Было нелегко, но я старалась хорошо подготовить программу, чтобы достойно выступить на Чемпионате Азербайджана. В первый день чемпионата мы соревнуемся в многоборье, но из всех предметов мне легче всего дается программа с булавами. Это не первые мои соревнования: я выступала на турнирах как в Азербайджане, так и за рубежом, а именно: в Израиле, Украине, Венгрии, занимала призовые места. Конечно, выступать в родной стране - это особенное чувство", - отметила юная спортсменка.

По словам Медины Демировой, поддержка зрителей на трибунах является для нее хорошей мотивацией и очень подбадривает.

Отметим, что 27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 16-17 марта. В нем участвуют 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки, представляющие другие города и регионы Азербайджана - Хырдалан (клуб "Зирвя"), Сумгайыт, Гянджу и Мингячевир.

Победители определятся как по отдельным предметам (мяч, обруч, булавы, лента), так и в многоборье.

Напомним, что после двухлетнего перерыва, благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима, зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или сертификат об иммунитете, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.