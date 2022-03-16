В Национальной арене гимнастики в Баку продолжается первый день соревнований 27-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня проходят соревнования в индивидуальном многоборье (мяч, обруч, булавы, лента). Юные гимнастки демонстрируют в ходе соревнований пластику и грацию.

Отметим, что 27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит 16-17 марта. В нем участвуют 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки, представляющие другие города и регионы Азербайджана - Хырдалан (клуб "Зирвя"), Сумгайыт, Гянджу и Мингячевир.

Победители определятся как по отдельным предметам (мяч, обруч, булавы, лента), так и в многоборье.

Напомним, что после двухлетнего перерыва, благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима, зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или сертификат об иммунитете, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.