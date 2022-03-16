https://news.day.az/sport/1445110.html В Сочи турист заснял свое падение с горы - ВИДЕО
В Сочи турист заснял свое падение с горы - ВИДЕО
В Сочи турист упал с горы и сломал позвоночник, засняв своё падение на видео.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
46-летний мужчина рухнул на снег на северном склоне горы Каменный столб из-за неисправности параплана. Обнаружить пострадавшего спасатели смогли только с вертолёта - из-под снега торчала только его голова. Лыжника спасли и госпитализировали. У него перелом позвоночника, перелом ноги и травма головы.
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