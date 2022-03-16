«ПСЖ» ведет переговоры с новым тренером

"Пари Сен-Жермен" находится в поисках нового главного тренера. Об этом сообщает Calciomercato.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, фанцузский клуб ведет переговоры с наставником "Тоттенхжма" Антонио Конте. Португальский специалист возглавил английский клуб в ноябре 2021 года. В его контракте есть пункт, который гласит, что тренер может покинуть команду после окончания нынешнего сезона. Итальянец заинтересован в переходе в "ПСЖ", но "Тоттенхэм" хочет, чтобы Конте продолжил работу с клубом.

Сейчас тренером "ПСЖ" является Маурисио Почеттино.

После 27 матчей "Тоттенхэм" располагается на восьмой строчке в таблице Английской премьер-лиги, имея в активе 45 очков. "ПСЖ" с 65 очками возглавляет таблицу французской Лиги 1.