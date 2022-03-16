Целью на Чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике было достойное выступление

Моей целью на Чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике было выступить достойно и продемонстрировать свои способности.

Об этом сказала в среду Trend юная азербайджанская спортсменка, бронзовый призер соревнований Марьям Алиева, представляющая клуб "Оджаг Спорт", передает Day.Az.

"Подготовка к чемпионату была сложной, особенно на начальном этапе, но со временем тренироваться становится легче. Я не первый раз выступаю в Национальной арене гимнастики, но, несмотря на это, волнение присутствовало. Однако всегда нужно уметь собраться с мыслями и выступить достойно", - отметила юная спортсменка.

Марьям Алиева рассказала, что впервые узнала о художественной гимнастике, увидев соревнования по телевизору.

"Увидела соревнования по художественной гимнастике по телевизору, они сразу привлекли мое внимание своей красотой, грациозными выступлениями спортсменок. Помню, что особенно мне понравилось, как спортсменки выполняли упражнения с лентами и обручем. Художественная гимнастика - это грация и пластика, поэтому по всему миру столько поклонников этого вида спорта", - добавила она.

Отметим, что 27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 16-17 марта. В нем участвуют 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки, представляющие другие города и регионы Азербайджана - Хырдалан (клуб "Зирвя"), Сумгайыт, Гянджу и Мингячевир.

Победители определятся как по отдельным предметам (мяч, обруч, булавы, лента), так и в многоборье.

Напомним, что после двухлетнего перерыва, благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима, зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или сертификат об иммунитете, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.