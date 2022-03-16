Победители 27-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди "сеньорок"

В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров 27-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди "сеньорок", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Победители определены в многоборье.

"Золото" в многоборье Чемпионата Азербайджана завоевала Зохра Агамирова, серебряная медаль у Арзу Джалиловой, "бронзу" завоевала Илона Зейналова. Все три спортсменки представляют клуб "Оджаг Спорт".

Отметим, что 27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 16-17 марта. В нем участвуют 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки, представляющие другие города и регионы Азербайджана - Хырдалан (клуб "Зирвя"), Сумгайыт, Гянджу и Мингячевир.

Гимнастки соревнуются в двух возрастных категориях - "юниорки" (2007-2009 годов рождения) и "сеньорки" (2006 года рождения и старше). На соревновании победители определяются как по отдельным предметам (мяч, обруч, булавы, лента), так и в многоборье.

Напомним, что после двухлетнего перерыва, благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима, зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или сертификат об иммунитете, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.