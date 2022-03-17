Карабах опровергает французские СМИ

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" не нацелен на французского полузащитника Мусса Гюэля, о чем вчера сообщали французские СМИ, передает Day.Az.

Как заявили azerisport.com в пресс-службе агдамского клуба, никакого интереса к 22-летнему хавбеку "Карабах" не проявляет. "Клубу предлагают много игроков, но не к каждому из них есть интерес", - отметил в пресс-службе.

Гюэль является уроженцем Кот Д'Ивуара, который выступает ныне в аренде за "Ред Стар" в Национальном чемпионате (третья по рангу лига во Франции), а по контракту принадлежит "Валансьену" из Лиги 2.

