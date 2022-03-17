«Вильярреал» разгромил «Ювентус» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ночь с 16 на 17 марта на стадионе "Альянц - Ювентус" в Турине (Италия) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Ювентус" принимал "Вильярреал". Гости одержали победу - 2:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 78-й минуте пенальти в ворота "Ювентуса" реализовал форвард "жёлтой субмарины" Жерар Морено. На 85-й минуте защитник Пау Торрес удвоил преимущество "Вильярреала". В добавленное ко второму тайму время с 11-метрового забил нападающий гостей Арно Груневелд.

Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Помогали ему ассистенты Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный рефери - Павел Рачковски.

Напомним, первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1. В своём квартете "Вильярреал" набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе F. "Ювентус" набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы H.

Таким образом, "Вильярреал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а "Ювентус" завершил участие в турнире.



