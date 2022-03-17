https://news.day.az/sport/1445255.html «Челси» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«Челси» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Лондонский "Челси" одержал победу над французским "Лиллем" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Английский клуб выиграл со счетом 2:1 и пробился в четвертьфинал турнира. Голами в составе "Челси" отметились Кристиан Пулишич и Сесар Аспиликуэта. Единственный гол "Лилля" на счету Бурака Йылмаза.
22 февраля в первом матче 1/8 финала "Челси" обыграл "Лилль" в домашнем матче. Встреча завершилась победой "аристократов" со счетом 2:0.
"Челси" вышел из группы со второго места, оставив позади российский "Зенит" и шведский "Мальме". Лондонцы уступили лидерство в квартете туринскому "Ювентусу".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре