На матче «Арсенал»-«Ливерпуль» болельщик попытался "приковать себя" к воротам

В перенесенном матче 27-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Ливерпулем" болельщик попытался "приковать себя" к воротам.

Как передает Day.Az, об этом пишет Liverpool Echo News.

Инцидент произошел во втором тайме, когда с трибун на поле выбежал болельщик принимающей команды и, сев около ворот, которые защищал Алисон Бекер, обхватил штангу.

Игру пришлось ненадолго остановить, вмешавшиеся стюарды вывели фаната "канониров" со стадиона.

Напомним, что встреча завершилась победой "мерсисайдцев" со счетом 2:0. Голами отметились Диогу Жота и Роберто Фирмино.