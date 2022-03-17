Дом футболиста «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов

Дом футболиста "Манчестер Юнайтед" Поля Погба ограбили во время матча Лиги чемпионов. Об этом игрок сообщил в Twitter, передает Day.Az.

"Произошел худший кошмар для нашей семьи, когда в наш дом вломились и ограбили его, пока наши дети спали в своей комнате. Грабители пробыли внутри менее пяти минут, но за это время забрали нечто более ценное, чем все, что было у нас дома, - наше чувство безопасности и защищенности", - написал футболист. Он отметил, что инцидент случился во время матча Лиги чемпионов 16 марта, и преступники знали, что в доме никого не будет.

Погба заявил, что готов предложить награду любому, кто обладает важной информацией, и пожелал никому никогда не почувствовать того, что чувствовал он. "В этом мире нет чувства хуже, чем не быть рядом, чтобы защитить своих детей", - поделился футболист.