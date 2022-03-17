https://news.day.az/sport/1445304.html Назначен новый генсек АФФА
Назначен новый генсек АФФА
Назначен новый генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании Исполнительного комитета АФФА 17 марта в формате видеоконференции заместитель генерального секретаря ассоциации Сархан Гаджиев был назначен на должность генерального секретаря АФФА.
Он сменил на этом посту Эльхана Мамедова.
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