Назначен новый генсек АФФА

Назначен новый генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании Исполнительного комитета АФФА 17 марта в формате видеоконференции заместитель генерального секретаря ассоциации Сархан Гаджиев был назначен на должность генерального секретаря АФФА.

Он сменил на этом посту Эльхана Мамедова.