https://news.day.az/sport/1445315.html В Гран-при Азербайджана «Формулы-1» будут изменения - ФОТО
В Гран-при Азербайджана «Формулы-1» будут изменения - ФОТО
В 2022 году пройдут восьмые по счету соревнования Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Baku City Circuit Тураб Теймуров.
Он сообщил, что в связи с пандемией коронавируса гонки в Азербайджане продлятся три дня.
"Будут определенные изменения и во времени проведения соревнований", - сказал Теймуров.
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