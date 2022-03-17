В Гран-при Азербайджана «Формулы-1» будут изменения

В 2022 году пройдут восьмые по счету соревнования Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Baku City Circuit Тураб Теймуров.

Он сообщил, что в связи с пандемией коронавируса гонки в Азербайджане продлятся три дня.

"Будут определенные изменения и во времени проведения соревнований", - сказал Теймуров.