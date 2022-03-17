Важная новость для любителей "Формулы-1"

Интерес к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" чрезвычайно высок, и продолжается продажа билетов на соревнования.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг журналистам пресс-секретарь Baku City Circuit Тураб Теймуров.

По его словам, стоимость билетов на соревнования составляет от 90 до 970 манатов.

"Зрители, которые приобрели билеты на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" в 2020 году, могут использовать их в этом году. Для этого необходимо связаться с нами и обменять билеты", - сказал Теймуров.

Отметим, что билеты на Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который пройдет 10-12 июня 2022 года, поступили в продажу с 22 февраля.