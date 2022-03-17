https://news.day.az/sport/1445371.html Зрителей гонок "Формулы-1" в Баку ждет сюрприз - Тураб Теймуров
Зрителей гонок "Формулы-1" в Баку ждет сюрприз - Тураб Теймуров
В этом году зрителей гонок "Формулы-1" в Баку ожидают развлекательные программы, которые станут сюрпризом.
Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг журналистам пресс-секретарь Baku City Circuit Тураб Теймуров.
По его словам, в связи с пандемией коронавируса вечерних концертов в этом году не будет.
"Но владельцы билетов не должны разочаровываться, потому что в Приморском национальном парке для них будут организованы развлекательные программы", - сказал Теймуров.
Отметим, что в этом году Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 10-12 июня.
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