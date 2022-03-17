Зрителей гонок "Формулы-1" в Баку ждет сюрприз

В этом году зрителей гонок "Формулы-1" в Баку ожидают развлекательные программы, которые станут сюрпризом.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг журналистам пресс-секретарь Baku City Circuit Тураб Теймуров.

По его словам, в связи с пандемией коронавируса вечерних концертов в этом году не будет.

"Но владельцы билетов не должны разочаровываться, потому что в Приморском национальном парке для них будут организованы развлекательные программы", - сказал Теймуров.

Отметим, что в этом году Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 10-12 июня.