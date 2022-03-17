Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Стали известны все участники четвертьфинала Лиги чемпионов по футболу. В следующий раунд турнира пробились "Челси", "Бавария", "Атлетико", "Ливерпуль", "Бенфика", "Манчестер Сити", "Вильярреал", и "Реал", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Жеребьевка четвертьфинальных пар состоится в Ньоне 18 марта. Первые игры пройдут 5 и 6 апреля.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Сен-Дени. Изначально его должен был принять Санкт-Петербург, однако из-за событий в Украине УЕФА перенес решающий матч во Францию.