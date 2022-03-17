https://news.day.az/sport/1445403.html Месси решил остаться в ПСЖ
Месси решил остаться в ПСЖ
Аргентинский нападающий Лионель Месси намерен остаться в "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Футболист не хочет покидать клуб в летнее трансферное окно, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. Месси разочарован результатом, однако считает, что сможет выиграть турнир в составе ПСЖ. Игрок уверен в возвращении на прежний уровень, потому что восстановился после травм и прошел период адаптации.
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