Месси решил остаться в ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси намерен остаться в "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Футболист не хочет покидать клуб в летнее трансферное окно, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. Месси разочарован результатом, однако считает, что сможет выиграть турнир в составе ПСЖ. Игрок уверен в возвращении на прежний уровень, потому что восстановился после травм и прошел период адаптации.