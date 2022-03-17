Определены победители Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди "юниоров"

В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров 27-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди спортсменок в возрастной категории "юниоры", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Победители и призеры определены по отдельным предметам - обруч, мяч, булавы и лента.

В программе упражнения с обручем на высшую ступень пьедестала почета поднялась Медина Демирова, вторую позицию заняла Говхар Ибрагимова, на третьем месте Фахрия Алиева. Демирова и Ибрагимова выступают за клуб "Оджаг Спорт", а Фахрия Алиева представляет Бакинскую школу гимнастики.

В программе упражнения с мячом золотую медаль завоевала Медина Демирова, "серебро" у Говхар Ибрагимовой, бронзовую медаль завоевала Ляман Ахмедли. Отметим, что Ляман Ахмедли является представительницей Республиканской комплексной спортивной школы.

В программе упражнения с булавами первое место заняла Говхар Ибрагимова, на втором месте - Медина Демирова, третью позицию заняла Марьям Алиева. Все три гимнастки представляют клуб "Оджаг Спорт".

В программе упражнения с лентой "золото" взяла Медина Демирова, серебряная медаль у Ляман Ахмедли, "бронзу" завоевала Говхар Ибрагимова.

27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит 16-17 марта. В нем участвуют 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки, представляющие другие города и регионы Азербайджана - Хырдалан (клуб "Зирвя"), Сумгайыт, Гянджу и Мингячевир.

На чемпионате в индивидуальной программе выступают гимнастки в двух возрастных категориях - "юниоры" (2007-2009 годов рождения) и "сениоры" (2006 года рождения и старше).

Отметим, что после двухлетнего перерыва, благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима, зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.