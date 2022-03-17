https://news.day.az/sport/1445431.html Феттель пропустит старт "Формулы-1"
Феттель пропустит старт "Формулы-1"
Четырехкратный чемпион мира по автогонкам класса "Формула-1" немец Себастьян Феттель сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба команды Aston Martin, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В связи с этим Феттель не сможет выступить на первом этапе чемпионата в рамках нового сезона, стартующего в ближайший уикенд. Вместо Феттеля на Гран-при Бахрейна выступит резервный пилот Aston Martin немец Нико Хюлькенберг.
Феттель становился чемпионом "Формулы-1" в 2010-2013 годы, выступая за команду Red Bull. Действующим чемпионом "Королевских гонок" является нидерландец Макс Ферстаппен из этой же команды.
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