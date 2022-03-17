Артистизм и изящная хореография – в Баку продолжаются соревнования Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике

В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются соревнования 27-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня проходят финальные соревнования по отдельным предметам (мяч, обруч, булавы, лента). В ходе первой половины соревновательного дня определись победители и призеры Чемпионата в возрастной категории "юниоры". К концу дня станут известны имена чемпионок среди "сениоров".

В ходе соревнований грации демонстрируют высокий уровень артистизма и изящную хореографию.

27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит 16-17 марта. В нем участвуют 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки, представляющие другие города и регионы Азербайджана - Хырдалан (клуб "Зирвя"), Сумгайыт, Гянджу и Мингячевир.

На чемпионате в индивидуальной программе выступают гимнастки в двух возрастных категориях - "юниоры" (2007-2009 годов рождения) и "сениоры" (2006 года рождения и старше).

Отметим, что после двухлетнего перерыва, благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима, зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.