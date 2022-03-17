Главе UFC угрожают расправой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал об угрозах физической расправы из-за борьбы с пиратством, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава UFC упомянул инцидент, который произошел с ним в Мемфисе, где шла программа Lookin' For Fight.

"В Мемфисе был парень, чей бар понес убытки из-за ситуации с пиратством. Тогда мне начали поступать угрозы, заявив, что если я выйду на улицу, то они меня там же пристрелят", - передает слова Уайта Bloody Elbow.

С 2012 года UFC ведет борьбу за авторские права с интернет-пиратством. В 2014 году организации удалось найти нарушителя и отсудить у него $12 тыс. По словам президента UFC, деятельность в этом направлении продолжается, несмотря на то, что это имеет неприятные последствия.

Также Уайт высказал принципиальную позицию промоушена по участию в турнирах российских бойцов. В организации нацелены провести все запланированные поединки с участием россиян.

Ближайший турнир UFC Fight Night 204 пройдет 19 марта в Лондоне, где в главном бою вечера встретятся российский боец Александр Волков и англичанин Том Аспинэлл.

Последний поединок Волков провел 30 октября против Марчина Тыбуры, где одержал победу единогласным решением судей.