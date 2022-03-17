https://news.day.az/sport/1445455.html Пал рекорд Зинедина Зидана в Лиге чемпионов
Пал рекорд Зинедина Зидана в Лиге чемпионов
Главный тренер лондонского "Челси", немецкий наставник Томас Тухель установил новый рекорд по количеству выигранных матчей у руля команды в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Тухель одержал 32-ю победу в своих первых 50 матчах в Лиге чемпионов в качестве главного тренера. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному экс-футболисту "Ювентуса" и "Реал Мадрида", а ныне - экс-тренеру, Зинедину Зидану. Французский специалист выиграл 31 из своих 50 первых матчей в турнире.
Немецкий тренер возглавляет "Челси" с января 2021 года.
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