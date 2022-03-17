Пал рекорд Зинедина Зидана в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского "Челси", немецкий наставник Томас Тухель установил новый рекорд по количеству выигранных матчей у руля команды в Лиге чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тухель одержал 32-ю победу в своих первых 50 матчах в Лиге чемпионов в качестве главного тренера. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному экс-футболисту "Ювентуса" и "Реал Мадрида", а ныне - экс-тренеру, Зинедину Зидану. Французский специалист выиграл 31 из своих 50 первых матчей в турнире.

Немецкий тренер возглавляет "Челси" с января 2021 года.