На Чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике приобрела хороший соревновательный опыт

На Чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике я приобрела хороший соревновательный опыт. Об этом сказала в четверг Trend юная азербайджанская спортсменка, бронзовая и серебряная призерка соревнований Ляман Ахмедли, передает Day.Az.

Ахмедли выступает за Республиканскую комплексную спортивную школу. В программе упражнения с мячом на чемпионате она завоевала бронзовую медаль, а в программе упражнения с лентой - серебряную.

"Мне 14 лет, 10 из которых я занимаюсь художественной гимнастикой. Это очень красивый, изящный вид спорта. Да, многие говорят, что он сложный. Но я считаю, что в каждом виде спорта есть свои сложности. Нельзя сказать, что какая-то дисциплина легче, а другая, наоборот, сложнее. Спортсмены должны уметь справляться со всеми сложностями", - сказала Ахмедли.

Гимнастка отметила, что осталась довольна своим участием в чемпионате.

"Если первый день соревнований для меня прошел недостаточно успешно, то сегодня я довольна результатом упражнения с лентой и мячом. В программе с мячом были недочеты, постараюсь к следующим соревнованиям их исправить", - сказала Ахмедли.

27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике проходит 16-17 марта. В нем участвуют 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки, представляющие другие города и регионы Азербайджана - Хырдалан (клуб "Зирвя"), Сумгайыт, Гянджу и Мингячевир.

На чемпионате в индивидуальной программе выступают гимнастки в двух возрастных категориях - "юниоры" (2007-2009 годов рождения) и "сениоры" (2006 года рождения и старше).

Отметим, что после двухлетнего перерыва, благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима, зрители имеют возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.