Шахрияр Мамедъяров будет бороться в третьем этапе серии Гран-При ФИДЕ

21 марта в Берлине стартует третий этап серии Гран-при ФИДЕ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях примет также участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров. Наш представитель будет бороться в группе В с Лейнером Домингесом (США), российским шахматистом Даниилом Дубовым и немцем Винсентем Кеймером. В турнире примут участие 16 шахматистов.

По результатам каждого турнира шахматисты получат очки Гран-при. Два шахматиста, набравшие наибольшее количество очков на обоих турнирах получат путевку на турнир кандидатов 2022 года.

Отметим, что ранее Шахрияр Мамедъяров принял участие во втором этапе серии Гран-при ФИДЕ в Белграде.