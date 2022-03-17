https://news.day.az/sport/1445480.html Шахрияр Мамедъяров будет бороться в третьем этапе серии Гран-При ФИДЕ
Шахрияр Мамедъяров будет бороться в третьем этапе серии Гран-При ФИДЕ
21 марта в Берлине стартует третий этап серии Гран-при ФИДЕ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соревнованиях примет также участие азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров. Наш представитель будет бороться в группе В с Лейнером Домингесом (США), российским шахматистом Даниилом Дубовым и немцем Винсентем Кеймером. В турнире примут участие 16 шахматистов.
По результатам каждого турнира шахматисты получат очки Гран-при. Два шахматиста, набравшие наибольшее количество очков на обоих турнирах получат путевку на турнир кандидатов 2022 года.
Отметим, что ранее Шахрияр Мамедъяров принял участие во втором этапе серии Гран-при ФИДЕ в Белграде.
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