Победители Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди "сениоров"

В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров 27-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди спортсменок в возрастной категории "сениоры", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Победители и призеры определены в программах по отдельным предметам - обруч, мяч, булавы и лента.

В программе упражнения с обручем золотую медаль завоевала Арзу Джалилова (32.650 балла), "серебро" у Зохры Агамировой (31.300 балла), бронзовой медали удостоена Илона Зейналова (26.100 балла).

В программе упражнения с мячом на высшую ступень пьедестала почета поднялась Зохра Агамирова (34.000 балла), на втором месте - Арзу Джалилова (30.850 балла), третью позицию заняла Илона Зейналова (29.750 балла).

В программе упражнения с булавами "золото" у Алины Гезаловой (28.100 балла), серебряной медали удостоена Зохра Агамирова (27.500 балла), "бронзу" завоевала Арзу Джалилова (26.700 балла).

В программе упражнения с лентой первое место заняла Зохра Агамирова (32.300 балла), на втором месте - Арзу Джалилова (29.000 балла), третью позицию заняла Камилла Алиева (25.050 балла).

Все спортсменки представляют клуб "Оджаг Спорт".

27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике прошел 16-17 марта. В нем приняли участие 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки, представляющие другие города и регионы Азербайджана - Хырдалан (клуб "Зирвя"), Сумгайыт, Гянджу и Мингячевир.

На чемпионате в индивидуальной программе выступили гимнастки в двух возрастных категориях - "юниоры" (2007-2009 годов рождения) и "сениоры" (2006 года рождения и старше).

Отметим, что после двухлетнего перерыва, благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима, зрители имели возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.