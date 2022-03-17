При работе над программой сейчас больше внимания уделяем артистизму.

Об этом после завершения Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике сказала Trend азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова, передает Day.Az.

"Вчера у нас прошло многоборье, сегодня финалы по четырем упражнениям. Программа с булавами у меня не задалась, а вот выступление с другими предметами получилось нормально. Я люблю работать со всеми гимнастическими предметами, однако больше нравятся упражнения с булавами. На Чемпионате Азербайджана я демонстрировала новую программу", - отметила она.

Говоря о запланированном в Баку на апрель Кубке мира FIG по художественной гимнастике, Агамирова подчеркнула, что постарается показать хороший результат.

"Для этого необходимо много тренироваться, оттачивать мастерство. Отмечу, что сейчас я выступаю намного увереннее. Даже если сравнивать с прошлогодними выступлениями, в текущем году чувствую себя свободнее", - заключила она.

Напомним, что на Чемпионате Азербайджана Зохра Агамирова завоевала "золото" в многоборье, в программе упражнений с мячом и лентой, а "серебро" - в программе упражнений с обручем и булавами.

27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике прошел 16-17 марта. В нем приняли участие 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки, представляющие другие города и регионы Азербайджана - Хырдалан (клуб "Зирвя"), Сумгайыт, Гянджу и Мингячевир.

На чемпионате в индивидуальной программе выступили гимнастки в двух возрастных категориях - "юниоры" (2007-2009 годов рождения) и "сениоры" (2006 года рождения и старше).

Отметим, что после двухлетнего перерыва, благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима, зрители имели возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны были иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.