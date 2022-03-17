На Чемпионате Азербайджана по художественной гимнастике я продемонстрировала новую программу.

Как передает Day.Az, об этом после завершения соревнований сказала в четверг Trend азербайджанская спортсменка Арзу Джалилова.

"Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике стал нашим первым соревнованием в этом году, были продемонстрированы новые программы", - сказала она.

Говоря о своем выступлении, гимнастка сказала, что сегодня ей лучше всего удалась программа с обручем.

"В этот раз не все получилось, но это первое соревнование, и есть время отточить программу, поработать над элементами. Сегодня мне лучше всего удалась программа с обручем. Буду тренироваться с полной отдачей, чтобы на следующих соревнованиях показать хороший результат", - отметила она.

Говоря о том, что зрители имели возможность с трибун наблюдать за ходом Чемпионата, Джалилова добавила, что поддержка публики придает сил и энергии.

По словам спортсменки, следующими соревнованиями, в которых она планирует принять участие, станут этапы Кубков мира в Болгарии, Узбекистане и Азербайджане.

Напомним, что на Чемпионате Азербайджана Арзу Джалилова завоевала золотую медаль в программе упражнения с обручем, "серебро" - в многоборье и упражнениях с мячом и лентой, бронзовую медаль - в упражнении с булавами.

27-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике прошел 16-17 марта. В нем приняли участие 40 спортсменок из клуба "Оджаг Спорт", Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, представляющих Баку, а также гимнастки, представляющие другие города и регионы Азербайджана - Хырдалан (клуб "Зирвя"), Сумгайыт, Гянджу и Мингячевир.

На чемпионате в индивидуальной программе выступили гимнастки в двух возрастных категориях - "юниоры" (2007-2009 годов рождения) и "сениоры" (2006 года рождения и старше).

Отметим, что после двухлетнего перерыва, благодаря смягчающим мерам в рамках особого карантинного режима, зрители имели возможность наблюдать за соревнованиями в Национальной арене гимнастики. Они должны были иметь при себе действующий сертификат о вакцинации или иммунный сертификат, сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19, за исключением лиц, не достигших 18-летнего возраста.