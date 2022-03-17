В Национальной арене гимнастики в Баку для спортсменов созданы шикарные условия.

Об этом сказала в четверг Trend член сборной Австралии по художественной гимнастике Александра Кирой-Богатырёва, находящаяся в Азербайджане на учебно-тренировочных сборах, передает Day.Az.

"Тренировочные сборы проходят уже третий месяц. Вместе с азербайджанскими тренерами мы подготовили новую программу, сейчас оттачиваем ее к соревновательному сезону. Впереди меня ждут Кубок мира в Ташкенте и в Баку, а затем Чемпионат Австралии и Чемпионат Океании, а также другие соревнования", - отметила она.

Австралийская гимнастка подчеркнула, что она в восторге от условий, созданных в Национальной арене гимнастики.

"Гимнастика хорошо развита в Азербайджане. Здесь шикарные условия. Я много где тренировалась, однако в Баку самые лучшие условия для спортсменов. Здесь все создано на благо гимнастов, чтобы они плодотворно тренировались и становились первыми", - сказала Кирой-Богатырёва.

Она отметила, что для нее крайне важно и общение с азербайджанскими гимнастками.

"Я благодарна за их доброжелательное отношение. Мы много времени проводим вместе - и на тренировках вместе, и на выходных", - добавила спортсменка.

Александра Кирой-Богатырёва также рассказала, что в период нахождения в Баку она больше узнала о культуре Азербайджана, национальных традициях и обычаях.