Стали известны четвертьфиналисты Лиги Европы

Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы сезона-2021/2022, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На эту стадию турнира смогли выйти каталонская "Барселона", португальская "Брага", итальянская "Аталанта", немецкий "Лейпциг", шотландский "Рейнджерс", английский "Вест Хэм", немецкий "Айнтрахт" и французский "Лион".

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы пройдет 18 марта в в Ньоне. Матчи состоятся 7 и 14 апреля.