Глава UFC возмутился политической цензурой в США

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскритиковал YouTube, который удалил выпуск подкаста FULL SEND с участием бывшего президента США Дональда Трампа. Уайт выступил в эфире шоу IMPAULSIVE, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он обратил внимание, что во время подкаста Трамп предупреждал его авторов, что выпуск в итоге будет удален. Глава UFC подчеркнул, что сейчас наступило время для поиска альтернативных платформ, которые не подвержены цензуре.

"Когда компания, корпорация или государство может просто прийти и сказать тебе, о чем говорить и о чем помалкивать - это страшная ситуация", - возмутился Уайт.

Глава UFC неоднократно приглашал Трампа на турниры промоушена и открыто поддерживал политика. Американский бизнесмен помогал организации в первые годы после смены владельца. UFC проводил ряд ивентов в отелях, которые принадлежали Трампу.