Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 18 марта, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Результаты жеребьёвки:

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Аталанта" (Италия);

"Айнтрахт" (Германия) - "Барселона" (Испания);

"Вест Хэм Юнайтед" (Англия) - "Лион" (Франция);

"Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия).

Также состоялась жеребьёвка полуфинальной сетки:

победитель пары "Лейпциг" - "Аталанта" сыграет с победителем пары "Брага" - "Рейнджерс";

победитель пары "Вест Хэм" - "Лион" сыграет с победителем пары "Айнтрахт" - "Барселона".

Первые четвертьфинальные матчи будут сыграны 7 апреля. Ответные встречи запланированы на 14 апреля. Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье на арене "Рамон Санчес-Писхуан".

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" должен был сыграть московский "Спартак", однако ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях, поэтому "быки" автоматически прошли в четвертьфинал.

Действующим победителем Лиги Европы является "Вильярреал", который в финальном матче 2021 года обыграл "Манчестер Юнайтед" в серии послематчевых пенальти (1:1, 11:10).