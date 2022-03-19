https://news.day.az/sport/1445890.html Клубы трех стран хотят подписать полузащитника Карабаха
Саудовской Аравии и Катара, предлагая выгодные финансовые условия. Однако "Карабах" не планирует расставаться с Зубиром, желая оставить его в своих рядах. Сам вингер также не прочь продолжить играть за агдамцев.
Клубы трех стран хотят подписать полузащитника Карабаха
Французский вингер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Абделла Зубир находится в списке интересов несколько зарубежных команд.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по поводу подписания 30-летнего вингера уже обратились клубы из ОАЭ,
Саудовской Аравии и Катара, предлагая выгодные финансовые условия. Однако "Карабах" не планирует расставаться с Зубиром, желая оставить его в своих рядах. Сам вингер также не прочь продолжить играть за агдамцев.
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