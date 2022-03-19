Потенциальный владелец «Челси» о планах на команду

Британский миллиардер Ник Кэнди рассказал о том, какой ориентир выберет лондонский "Челси", если ему удастся купить клуб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если бы я заполучил "Челси", то не стал менять менеджеров Брюса Бака и Марину Грановскую. Я бы хотел, чтобы они остались. Зачем менять то, что блестяще работает? Но я не думаю, что мы должны быть как "Манчестер Юнайтед", где у нас есть одна богатая семья, которая владеет клубом. Должен быть новый ориентир. Это должен быть глобальный консорциум", - приводит слова Кэнди The Sun.

Напомним, что из-за ситуации в Украине российскому бизнесмену и владельцу "Челси" Роману Абрамовичу пришлось принять решение о продаже клуба из-за наложенных на него санкций.

10 марта было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране будут заморожены.

Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба. Сейчас руководство осуществляется попечителями благотворительного фонда "Челси".

У команды остается немного шансов побороться за чемпионство в АПЛ. Отставание от первого места составляет 11 очков. Однако подопечные Томаса Тухеля продолжают борьбу в Лиге чемпионов. В матче ¼ они встретятся с "Реалом".