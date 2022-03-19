Макгрегор назвал желаемого соперника на титульный бой в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор назвал желаемого соперника на титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале The MacLife, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ирландец объявил, что хочет провести следующий поединок с Камару Усманом. "Я буду очень уверенно чувствовать себя в бою с Усманом, у него посредственные приемы. Не вижу в нем никакой опасности", - заявил Макгрегор.

Боец рассказал, что чувствует себя большим, сильным, здоровым и полным энергии. Он отметил, что не хочет истощать себя после травмы. "Мне нравится полусредний вес. Я отлично выступал там при правильной подготовке. Так было и в реванше с Нейтом Диазом, и в поединке с Дональдом Серроне. Думаю, это были мои лучшие выступления в UFC", - пояснил Макгрегор.