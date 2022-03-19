Португальский нападающий Криштиану Роналду передумал уходить из "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, форвард готов выступать за английский клуб до окончания контракта. Если МЮ не будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, 37-летний футболист не покинет команду.

Отмечается, что решение обусловлено также финансовыми сложностями трансфера. В Европе мало клубов, имеющих возможность платить Роналду зарплату на уровне той, которую он получает в МЮ.

Контракт Роналду рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.