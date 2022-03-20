Глава UFC высказался о возможном преемнике

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье вряд ли сможет стать его преемником. Об этом сообщается на канале My Mom's Basement with Robbie Fox в YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я люблю Даниэля, но он не справится. Это не его работа", - заявил Уайт. Он также отметил, что имеет на примете одного кандидата, имя которого ничего не скажет поклонникам MMA. "Есть некоторые нюансы, которые он не сможет делать, как я, но основную часть работы точно осилит", - добавил Уайт.

UFC, являющийся крупнейшим промоушеном по организации турниров по MMA, существует с 1993 года. С 2001-го организацию возглавляет Уайт.

Кормье владел чемпионскими поясами UFC в тяжелой и полутяжелой весовых категориях. Спортсмен провел 26 боев на профессиональном уровне, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.