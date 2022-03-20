Тренер «Реала» Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Барселоной»

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящей встрече с "Барселоной" в чемпионате Испании. Его слова передает Marca, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Индивидуальность "Барселоны" никогда не меняется, поскольку у клуба есть четкий стиль. Хави хорошо вписывается в этот стиль, и команда значительно улучшилась под его руководством. Они полноценная команда и играют хорошо. Я считаю, что Хави проделывает хорошую работу", - сказал Анчелотти.

Матч между "Реалом" и "Барселоны" пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Встреча начнется в 00:00 по бакинскому времени 21 марта.

"Барселона" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 51 очко. "Реал" продолжает лидировать в чемпионате Испании, оторвавшись от каталонского клуба на 15 баллов.