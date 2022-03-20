Надаль побил исторический рекорд Федерера

Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал турнира серии ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В полуфинальном матче Надаль обыграл своего соотечественника Карлоса Алькараса. Встреча продлилась 3 часа 12 минут и завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Эта победа стала для Надаля 954-й в матчах на открытых кортах. Таким образом, испанец побил исторический рекорд швейцарца Роджера Федерера, у которого 953 выигрыша.

В финале 35-летний Надаль встретится с 24-летним американцем Тейлором Фритцем, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублева. Матч пройдет в воскресенье, 20 марта.