Игру Мальта-Азербайджан будут судить испанские арбитры

Обнародованы судейские назначения на игру Мальта-Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, матч, который состоится 25 марта на Национальном стадионе на Мальте, будет обслуживать бригада арбитров из Испании.

Главным арбитром встречи назначен Алехандро Эрнандес. ему помогут Хосе Нараньо и Анхель Невадо, функцию четвертого судьи выполнит Сезар Сото Градо.

Матч начнется в 22:00 по бакинскому времени.