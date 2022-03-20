Определен победитель первого этапа "Формулы-1"

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер из Монако одержал победу на первом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2022 года - Гран-при Бахрейна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс. Третьим стал британец Льюис Хэмилтон из "Мерседес".

Следующий этап "Формулы-1" Гран-при Саудовской Аравии пройдет с 25 по 27 марта.