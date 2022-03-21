Азербайджанец в числе самых рейтинговых дзюдоистов планеты

В период небольшого соревновательного затишья Международная федерация дзюдо (IJF) сделала ряд статистических выкладок, в которых нашли отражение и результаты азербайджанских спортсменов. Особенно на ниве результатов преуспел Мамедали Мехтиев (90 кг), находящийся на пороге десятки самых рейтинговых атлетов во всех категориях.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, с начала сезона Мамедали дважды отличился на статусных турнирах, выиграв вначале серебро на "Большом шлеме" в Париже, а затем отпраздновав победу на аналогичном старте в Тель-Авива. Это позволило ему не только существенно поднять текущий рейтинг, выйдя на вторую строчку, но и возглавить европейскую табель о рангах в своем весе. В данный момент у Мехтиева в активе 4482 очка, причем, 1700 баллов ему принесли последние два турнира.

Наш дзюдоист в соответствии с нынешним рейтингом занимает 11-ю строчку в общем реестре среди представителей всех категорий, отставая на 262 очка от идущего десятым Цогбатар-Ценд Очира (Монголия, 73 кг) и на 414 баллов от Шади Эль-Ханаса (Канада, 100 кг), расположившегося на девятой строчке. Если учитывать, что за победу на "Большом шлеме" начисляется 1000 баллов, в обозримом будущем Мамедали может подняться еще выше. И хотя с течением времени нынешние результаты будут постепенно терять свою рейтинговую стоимость, очевидно, что у спортсмена есть солидный очковый запас.

А лидером рейтинга является Маттиас Кассе (81 кг, Бельгия), у которого в активе 6750 очков. Причем, до недавнего времени тренировал чемпиона мира и бронзового призера Олимпиады нидерландский специалист Марк Ван Дер Хам, недавно назначенный на пост директора по перфомансу Федерации дзюдо Азербайджана. В первой тройке также трехкратный олимпийский медалист Лаша Шавдатуашвили (Грузия, 73 кг, 6315) и бронзовый призер Токио Тамерлан Башаев (Россия, +100 кг, 6224).

Также напомним, что в сразу в нескольких категориях наши дзюдоисты находятся в Топ-3. Существенно поднялся в табели о рангах Хидаят Гейдаров (73 кг), выигравший "Большой шлем" в Тель-Авиве и вышедший на третью строчку. Третьим идет и Карамат Гусейнов (60 кг), ставший пятым в Париже и Тель-Авиве.

