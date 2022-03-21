На трибунах разразилась жестокая драка во время боя легенды

Матч-реванш между легендой кикбоксинга Бадром Хари и Аркадиушем Вжозеком в Бельгии был отменен в середине боя, после того как на трибунах разразилась жестокая драка, которая не утихала и после вмешательства полиции.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Бились фанаты "Легии", приехавшие поддержать соотечественника и "Армия Бадра" (фанаты Хари, преимущественно североафриканцы, осевшие в странах Бенилюкса).