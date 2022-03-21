Каратисты Азербайджана завоевали 12 медалей в Хорватии

В Самоборе (Хорватия) завершился Гран-при по каратэ.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в последний, третий день турнира спортсмены Азербайджана завоевали одну золотую и одну бронзовую медали. Вероника Гашникова (49 кг) выиграла второе золото в возрастной группе 2008-2010 г.р.

Таким образом, каратисты Азербайджана завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 6 бронзовых наград.

В целом, на турнире выступили 1769 спортсменов из 33-х стран.