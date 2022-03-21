Следующее международное соревнование по гребле может пройти в Суговушане. Работы в этом направлении уже ведутся.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник журналистам генеральный секретарь Федерации гребли Азербайджана Фархад Алиев.

"Проведение подобного мероприятия в Карабахе является большим стимулом для наших спортсменов. Я благодарю Президента Ильхама Алиева за это. Наша молодежь тренируется здесь, и тренировки планируется проводить здесь чаще. Одна из самых больших наших целей - проведение здесь в ближайшем будущем международных соревнований по гребле на байдарках, каноэ и академической гребле. Это, в частности, планируется к маю. В связи с этим в ближайшее время будет предоставлена более полная информация", - сказал он.