В "Ювентусе" подтвердили уход Дибалы летом

"Ювентус" отказался от идеи продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой. Генеральный директор туринцев Маурицио Арривабене подтвердил, что аргентинский форвард покидает клуб по окончании текущего сезона, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

"Мы не продлили контракт. После перехода Влаховича у нас произошел пересмотр проекта. Теперь Дибала не является центральной фигурой. Мы могли предложить ему контракт со значительным понижением зарплаты, но это было бы неуважением к нему", - приводит слова Арривабене журналист Джанлуиджи Лонгари.

Дибала перешел в "Ювентус" из "Палермо" в 2015 году. В составе туринской команды 28-летний футболист провел 283 матча, забил 113 голов и сделал 48 результативных передач, стал пятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии.

Контракт Дибалы с "Ювентусом" рассчитан до конца текущего сезона.