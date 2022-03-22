Стал известен самый доходный футбольный клуб мира прошлого сезона

Международная консалтинговая компания Deloitte представила ежегодный рейтинг клубов с самыми высокими доходами за прошлый сезон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую двадцатку вошел петербургский "Зенит" с доходом в €212 млн. Чемпионы России расположились на 19-й строчке.

На первой строчке оказался "Манчестер Сити" с доходом в размере €644,9 млн. Второе место у мадридского "Реала" - €640,7 млн. Замыкает топ-3 мюнхенская "Бавария" с доходом €611,4 млн.

1. "Манчестер Сити" - €644,9 млн.

2. "Реал" - €640,7 млн.

3. "Бавария" - €611,4 млн.

4. "Барселона" - €582,1 млн.

5. "Манчестер Юнайтед" - €558 млн.

