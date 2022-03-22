«ПСЖ» разделился на кланы

Между игроками парижского "Пари Сен-Жермен" возник конфликт. Об этом информирует RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает источник, команда разделилась на клан южноамериканских и франкоязычных игроков. Одна из групп убеждена в том, что футболисты второй не выкладываются полностью, а руководство клуба относится к ним недостаточно строго.

Также отмечается, что напряжение между игроками возросло после вылета из Лиги чемпионов и разгромного поражения от "Монако" в чемпионате Франции.

Столичный клуб вылетел из главного клубного турнира Европы 10 марта. На стадии 1/8 финала "ПСЖ" в гостях уступил мадридскому "Реалу" (1:3). В домашнем поединке подопечные Маурисио Почеттино победили с минимальным счетом 1:0.