Легенда мадридского «Реала» возглавит «ПСВ»?

Бывший нападающий сборной Нидерландов, "Манчестер Юнайтед" и мадридского "Реала" Руд ван Нистелрой может возглавить "ПСВ Эйндховен", передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Согласно сведениям источника, ван Нистелрой является приоритетным кандидатом для руководства ПСВ. Он может возглавить команду ближайшим летом.

На данный момент Руд возглавляет молодёжную команду ПСВ, но боссы клуба считают, что ван Нистелрой готов к тренерскому переходу во взрослый футбол.

Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года, за это время он успел потренировать ряд юношеских и молодёжную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.

