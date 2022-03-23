Британский консорциум предложил за «Челси» более 3 млрд фунтов

Британский консорциум включился в борьбу за покупку лондонского "Челси". Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, объединение во главе с лондонским инвестиционным фондом Centricus предложило за "синих" более трех миллиардов фунтов.

Отмечается, что в консорциум также входят венчурная компания Talis Capital и инвестиционный фонд Cheyne Capital, готовые инвестировать в столичный клуб после его приобретения.

Напомним, в конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда "Челси". 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 миллиарда фунтов.

Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды - Кубок английcкой лиги.