Абрамович может заблокировать продажу «Челси» американским и британским компаниям

Российский бизнесмен Роман Абрамович может заблокировать продажу лондонского "Челси" британским и американским компаниям. Об этом информирует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, российский миллиардер может наложить вето на продажу клуба представителям стран, которые ввели санкции против российских олигархов.

Саудовский консорциум сделал предложение о покупке "синих" за £2,66 млрд.

Это крупнейшее предложение среди инвесторов не из Великобритании и США. Однако британское правительство может выступить против продажи столичного клуба саудовцам, учитывая негативную реакцию общественности на продажу "Ньюкасла" представителям этой страны.

Напомним, в конце февраля Абрамович передал руководство клуба попечителям благотворительного фонда "Челси". 2 марта он объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду. Также россиянин заявил, что не намерен просить о возврате долга клуба в размере 1,51 миллиарда фунтов.

Абрамович приобрел "Челcи" в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английcкой премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды - Кубок английcкой лиги.